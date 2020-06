Ex-vriend blijft aangehouden na gijzeling op appartement Jef Van Nooten

12 juni 2020

14u03 0 Lille De 44-jarige man die vorig weekend twee dagen lang zijn ex-vriendin en een 5-jarig jongetje De 44-jarige man die vorig weekend twee dagen lang zijn ex-vriendin en een 5-jarig jongetje heeft gegijzeld , blijft aangehouden.

De raadkamer in Turnhout boog zich vrijdag over het dossier van de gijzeling op een appartement in de Rechtestraat in Lille. De 29-jarige bewoonster en haar 5-jarig zoontje werden er van vrijdagmiddag tot zondagmiddag vast gehouden door de ex-vriend van de vrouw. De man van Russische afkomst kon pas zondagmiddag worden opgepakt nadat de nieuwe vriend van de vrouw naar het appartement was getrokken. Hij was ongerust omdat hij zijn vriendin al twee dagen niet had kunnen bereiken. Tijdens een vechtpartij tussen de twee mannen, konden de vrouw en haar kind ontsnappen. Een buurman verwittigde de politie.

De raadkamer in Turnhout heeft nu beslist dat de man aangehouden blijft. Hij zit dus nog zeker vier weken achter de tralies.