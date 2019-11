Eerste horde genomen voor bouw nieuw zwemcomplex Toon Verheijen

28 november 2019

17u36 0 Lille De gemeenteraad van Lille heeft het licht op groen gezet voor de eerste stappen in het dossier van de bouw voor een nieuw zwembad op de sportsite Balsakker. Als alles naar wenst verloopt zou het zwembad daar in 2024 operationeel moeten zijn. De juridische procedure rond de sluiting van het oude zwembad in de Kerkstraat sleept nog altijd aan.

Sinds de jaren 70 had de gemeente Lille een eigen zwembad. Na een renovatie doken in 2012 ernstige problemen op en moest het bad zelfs voorgoed de deuren sluiten. De nieuwe bestuursploeg van N-VA en Groen willen nu nog deze legislatuur een nieuw zwembad neerpoten op de site Balsakker. De gemeenteraad gaf woensdagavond groen licht voor de start van de procedure om een partner te zoeken voor het bouwen, onderhouden en uitbaten van het nieuwe zwembad. Al onthield de oppositie zich wel. “We hebben veel vragen”, aldus Joren Boons (CD&V). “Het document zegt eigenlijk niets. Wat is de kostprijs? Wat zijn de financiële gevolgen? Wat met de mobiliteit voor de sportsite?” Ook Vlaams Belang zit met veel vragen en dan vooral rond de stand van zaken in de Kerkstraat en of de huidige gebruikers van de terreinen op Balsakker wel op de hoogte zijn.

Rechtszaak

“Het dossier van de Kerkstraat staat hier los van”, zeggen sportfuctionaris Wim Bosschaerts en schepen van Sport Vincent Goossens (N-VA). “De aannemer van destijds is failliet gegaan. Eind januari kan de zaak normaal starten. Wat de huidige gebruikers van Balsakker betreft: natuurlijk zijn we al met hen rond de tafel gaan zitten. En we zullen dat blijven doen. Dat Lille en Poederlee fusiegesprekken voeren (waardoor Lille zou verhuizen, red.) staat in principe los van deze zaak.”