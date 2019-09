Duurzame helden in de bloemetjes gezet Toon Verheijen

10 september 2019

22u18 0 Lille De gemeente Lille heeft enkele ‘duurzame helden’ in de bloemetjes gezet en getrakteerd op een stuk taart in het kader van de Week van de Duurzame Gemeente. GVBS De Wingerd, Natuurpunt Lille, imker Oliver Willems, Oxfam Wereldwinkel Lille, de solidariteitsraad en de vrijwilligers van Het GielsBos, het Lokaal Opvang initiatief en WZC Lindelo werden allemaal gehuldigd.

De Week van de Duurzame Gemeente vindt plaats van 18 tot 25 september. Lille engageerde zich samen met 94 andere gemeenten om duurzame ontwikkelingsdoelen na te streven. Het gaat om maatregelen tegen armoede, om de planeet te beschermen, vrede en welzijn. “We willen voortaan elk jaar inwoners of verenigingen in de kijker zetten die zich ook inzetten voor een meer duurzame wereld”, zegt schepen Luc De Backer (Groen).

Imker Oliver Willems is blij met de erkenning. “Bijen zeggen onrechtstreeks iets over het milieu waarin we leven. Ondanks dat ze al miljoenen jaren aanwezig zijn op onze planeet, kennen bijen vandaag veel problemen en hebben ze het steeds moeilijker om te overleven. Mensen moeten weten dat ze kunnen bijdragen tot een betere leefomgeving voor de bijen. Daarom geef ik lezingen voor klassen en engageer me voor de verdeling van zaden van bijenvriendelijke planten.”