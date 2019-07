Duo riskeert jaar cel voor diefstal met geweld op De Lilse Bergen Toon Verheijen

17 juli 2019

14u59 0 Lille Sebastian F. en Lukasz S. riskeren een gevangenisstraf van één jaar. Het duo wordt ervan verdacht om begin april van dit jaar twee andere jongemannen te hebben bedreigd in bestolen op de Lilse Bergen. Sebastian F. ontkent in alle toonaarden.

Sebastian F. en Lukasz S. leerden hun twee vermeende slachtoffers op 10 april kennen. Ze waren elkaar toevallig tegengekomen, wisselden gsm-nummers uit en verzeilden uiteindelijk later die dag samen in de Lilse Bergen. “Ze hadden er afgesproken om wat te gaan ‘chillen’”, zegt openbaar aanklager Wim Smet.

“Tijdens een wandelingetje zou Sebastian F. dan plots op een agressieve manier duidelijk gemaakt hebben dat een van de slachtoffers zijn zakken moest leegmaken. Hij toonde daarbij ook een vuurwapen. Er is dan een schermutseling ontstaan waarbij een van de slachtoffers ook klappen en stampen moest incasseren. De vriend van het slachtoffer stond erbij en keek ernaar. Beiden zouden dan hun portefeuille en gsm hebben moeten afgeven. Ze zijn daarop gevlucht.”

In paniek

“Een van de slachtoffers heeft dan een wagen kunnen tegenhouden om zijn verhaal te doen. We hebben nadien die chauffeur verhoord en die bevestigde dat het slachtoffer in paniek was. Dat wijst er toch op dat er iets gebeurd is. Later op de dag heeft de politie ook de wagen van de verdachten kunnen tegenhouden. Het voertuig was van Sebastian F. In de wagen lag een BB-Gun. Hij verklaarde dat hij niet wist van wie dat was of hoe het in de wagen was terechtgekomen. Dat lijkt ons een wel héél vreemde toevalligheid. S.F. legde nadien een verklaring af dat ze inderdaad waren samen geweest met de slachtoffers, maar dat er helemaal niets gebeurd was. We vragen een celstraf van één jaar. Dat is echt wel het absolute minimum voor dergelijke feiten.”

Sebastian F. ontkent nog altijd. “Waarom het ‘slachtoffer’ een valse verklaring aflegt? Misschien heeft hij geld nodig, want hij vraagt nu ook plots 1.000 euro schadevergoeding.” Uitspraak op 31 juli.