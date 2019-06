Drukke verkeersader krijgt grondige opknapbeurt Toon Verheijen

11u29 0 Lille Een aannemer start in juli met ingrijpende werken in de Rechtestraat en de Wechelsebaan. Het asfalt wordt er vernieuwd tussen de brug over de E34 en de Kerkstraat. Er wordt plaatselijk een omleiding voorzien.

De N153 Rechtestraat-Wechelsebaan is een belangrijke verkeersader. Het wegdek is er echter in slechte staat waardoor het Agentschap Wegen en Verkeer een grote vernieuwingsoperatie plant. Tijdens de werken wordt het volledige wegdek en uiteraard ook de wegmarkering vernieuwd. Het asfalt van het fietspad tussen de Gierlebaan en de brug over de E34 wordt ook aangepakt. “AWV en de gemeente werken al lang aan een veilig fietspad tot aan het grondgebied Malle”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Hiervoor is er samenwerking met de nutsmaatschappijen omdat ook de riolering moet worden aangepakt. Dit project is helaas een verhaal van lange adem. Daarom worden nu deze noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De fietssuggestiestroken in het centrum worden wel verbreed naar 1,75 meter.”

De voorbereidende werken starten binnenkort met het vervangen van de riooldeksel. De gemeente gaat ter hoogte van de school Het Trapleerke en het kruispunt met de Kerkstraat een fietsenstalling plaatsen. In het centrum zal de gemeente ook zorgen voor plantvakken. Fase 1 is het deel tussen de Kerkstraat en de Gierlebaan. Daar komt na de werken een fietssuggestiestrook van 1,75 meter breed. De rijweg zal volledig afgesloten zijn tussen 28 oktober en 1 november. Fase 2 is dan het gedeelte tussen de Gierlebaan en de brug over de E34. Drie nachten lang wordt er gewerkt van 20.30 tot 6 uur