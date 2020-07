Drie verdachten opgepakt in Wallonië voor inbraken in werfketen in Lille Toon Verheijen

03 juli 2020

De politie heeft drie verdachten opgepakt die in aanmerking komen voor een reeks van inbraken in werfketen in Lille op 26 juni. Toen werd er op verschillende plaatsen werkmateriaal gestolen uit de werfketen. Via het ANPR-onderzoek kon het voertuig dat gebruikt werd om deze diefstallen geseind worden. De gestolen goederen werden teruggevonden in Beringen. De drie verdachten werden opgepakt in Wallonië en zijn ondertussen aangehouden door de onderzoeksrechter in Turnhout.