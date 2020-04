Drie knippen en tractorsluis om sluipverkeer te weren uit Beerseheide Toon Verheijen

10u53 6 Lille Er komt deze maand een nieuwe proefopstelling om sluipverkeer te ontmoedigen in de weekendzone Beerseheide en Lilsedijk. Op drie plaatsen komt er een knip om doorgaand verkeer te ontmoedigen. Er komt ook een tractorsluis.

In het verleden werden er al eens maatregelen genomen om het sluipverkeer in de weekendzonde aan banden te leggen. Toen werd er een knip gemaakt in het Hazenpad gemaakt. “We hebben daar in 2019 nog een bewonersvergadering over gehouden en de meningen waren nogal verdeeld”, zegt mobiliteitsschepen Luc De Backer (Groen). “Op de vragen of de leefbaarheid verhoogd was en het sluipverkeer was afgenomen, antwoordde de helft ja en de andere helft neen. De bewoners hebben begin dit jaar dan zelf voorgesteld om de knip te verwijderen en andere ingrepen te doen. Uit een bevraging zelf bleek dat een heel groot deel achter de nieuwe ingrepen stond.”

Nieuwe knippen

Er komen drie nieuwe knippen (zie plannetje) en een tractorsluis aan de Beerseheide in het verlengde van de Lilsedijk. “Deze maatregel bespraken we uitvoerig met de aangrenzende gemeenten Beerse en Vosselaar en ook met de stadsregio Turnhout en het Agentschap voor Natuur en Bos”, zegt Luc De Backer. “Door het plaatsen van een tractorsluis wordt dit een autoluwe verbinding en wordt het ontbrekend stuk fietspad weggewerkt. Deze maatregel draagt ook bij tot de realisatie van een ecologische verbindingszone of groene corridor. De hulpdiensten en operatoren van GPS-systemen zijn op de hoogte van de aanpassing. De proefopstelling wordt geplaatst in april voor een periode van één jaar en zal geëvalueerd worden.”