Domein Walterus haalt twee medailles binnen met EMS gins Jef Van Nooten

31 juli 2020

15u25 0 Lille Domein Walterus uit Poederlee (Lille) is met hun EMS-gins in de prijzen gevallen tijdens de ‘London Spirits Competition 2020'. Een gin met kweepeer en hop behaalde zilver, een gin met pruim en bosvruchten een bronzen medaille.

De hoofdactiviteit van Domein Walterus is het maken van wijn. Maar recent hebben ze ook een stokerij opgericht waarmee ze gins op de markt brengen onder de naam EMS. Met die gins deden ze mee aan de ‘London Spirits Competition 2020'. “Hoewel onze stokerij nog maar recent werd opgestart, vielen onze EMS-gins al in de prijzen”, zegt Annick Milis. “En we laten toch ook bekendere merken achter ons, wat stiekem toch een extra glimlach bij ons naar boven haalt.”

Strenge selectie

EMS Divinity (een gin met kweepeer en hop) behaalde een zilveren medaille, EMS Orenda (een gin met pruim en bosvruchten) een bronzen medaille. “Onze manier van werken is heel puur. Er komen dus geen suikersiroop, onnatuurlijke kleurstoffen of smaakstoffen in voor. De smaak wordt verkregen door de strenge selectie van het fruit en de specerijen.”

Calvados

Domein Walterus wil in de toekomst nog meer gedestilleerde drankjes op de markt brengen zoals grappa en calvados.