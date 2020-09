Dieven viseren bedrijven aan Achterstenhoek Jef Van Nooten

21 september 2020

10u07 0

Inbrekers hebben tijdens het weekend een bezoek gebracht aan Achterstenhoek in Lille. Bij één firma werden een aantal bedrijfsvoertuigen open gebroken. De daders probeerden ook één van de voertuigen te stelen, maar dat is niet gelukt door het antidiefstalsysteem. Elders in de straat werden ook de burelen van een bedrijf doorzocht.