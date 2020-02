Dieven roven juwelen uit appartement Jef Van Nooten

05 februari 2020

14u26 0

Bewoners van een appartement aan de Vlimmersebaan in Lille ontdekten dinsdagavond rond 20.30 uur dat er was ingebroken in hun flat op het gelijkvloers. De daders braken een raam aan de achterkant van het appartement open om binnen te geraken. Ze gingen aan de haal met juwelen.