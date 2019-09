Dieven glippen binnen door raampje en stelen voor duizenden euro’s aan werkmateriaal uit bestelwagens van gemeente Jef Van Nooten en Toon Verheijen

18 september 2019

09u50 2 Lille Inbrekers zijn in de nacht van dinsdag op woensdag aan de haal gegaan met tientallen werktuigen uit bestelwagens van de technische dienst van de gemeente. Ze forceerden een raampje van een garagepoort en openden de deuren van alle bestelwagens. “Breed kunnen ze niet geweest zijn, om door dat kleine raampje te geraken”, zegt Koen Fleerackers van de gemeente.”

Het personeel van de technische dienst keek woensdagochtend raar op toen ze rond 7.30 uur aankwamen om aan de werkdag te beginnen. Van bijna alle tien de bestelwagens die in de loods aan Achterstenhoek staan, stond de deur open.

Niet op slot

“Al snel werd duidelijk dat het om een inbraak ging”, zegt Koen Fleerackers, de coördinator van de Groendienst van de gemeente. “Uit bijna elke bestelwagen zijn meerdere werktuigen meegenomen. Het gaat onder meer om bosmaaiers, haagscharen, slijpmachines en kettingzagen. En allemaal van het merk Husqvarna of Stihl. Geen goedkoop materiaal, dus de schade zal al snel in de duizenden euro’s lopen. Aan de bestelwagens zelf is geen schade, omdat die hier ‘s nachts niet op slot worden gedaan.”

Lenig en klein

Opvallend is wel de manier waarop de daders zijn binnen geraakt. “Ze moeten waarschijnlijk ergens onder of over een draad gekropen zijn, want aan de poorten was niets van braaksporen te zien", zegt Koen Fleerackers.

“Die waren nog gewoon op slot. Van de loods waren ook alle deuren nog gewoon toe, maar toen viel ons oog op de grote garagepoort achteraan. Daar was één van de kleine raampjes uitgehaald. Het moeten dus wel heel smalle en lenige dieven geweest zijn. Ze hebben blijkbaar ook hetzelfde gat gebruikt om weer naar buiten te gaan. Daarvoor hadden ze een palet aan de binnenkant tegen de poort geplaatst om wat hoger te kunnen geraken en zo gemakkelijker door het gat te kunnen kruipen. Ze moeten in elk geval met een paar man geweest zijn. Alle bestelwagens openen en aan de haal gaan met een berg materiaal doe je volgens mij niet alleen. Buiten heeft de politie in elk geval wel bruikbare vingerafdrukken gevonden.”

Vertragingen

Door de inbraak, liep het werk woensdagochtend vertraging op. “Ik heb in het begin enkel de graafmachines laten vertrekken”, gaat Fleerackers verder. “We moesten immers de politie ook hun werk laten doen. Heel wat van onze ploegen konden ook niet meteen aan de slag omdat ze geen materiaal meer hadden.”

Of er een link is met een inbraak van enkele maanden geleden, weet Fleerackers niet. “Toen was er niets gestolen. Is het dezelfde bende die toen gewoon op prospectie is geweest of zijn het andere daders ?”

De gemeente overweegt nu wel om extra beveiligingsmaatregelen te nemen want nu hangt er bijvoorbeeld nog geen camerabewaking.