Dieven breken bestelwagens van gemeente open: tientallen werktuigen gestolen Jef Van Nooten en Toon Verheijen

18 september 2019

09u50 1 Lille Inbrekers hebben dinsdagnacht aan Achterstenhoek in Lille de magazijnen en gebouwen van de technische dienst van de gemeente Lille bezocht. Tientallen werktuigen werden gestolen.

In de magazijnen stonden verscheidene bestelwagens. Die waren niet slotvast. De daders konden de voertuigen daardoor gemakkelijk doorzoeken, maar het voordeel is wel dat er zo geen braakschade is aan de bestelwagens.

In totaal stonden zo'n tien bestelwagens gestald in de magazijnen. Die zijn allemaal doorzocht. De deuren stonden open toen gemeentearbeiders woensdagochtend rond 7.30 uur de diefstal hebben vastgesteld. De daders gingen aan de haal met enkele tientallen werktuigen.