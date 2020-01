Dieven aan de haal met veertig reclamepanelen van voetbalclub FC Gierle Toon Verheijen

16 januari 2020

18u16 3 Lille Dieven zijn woensdagnacht aan de haal gegaan met maar liefst veertig reclamepanelen van voetbalclub FC Gierle uit derde provinciale. Dat de daders met de panelen van zin zijn, is een groot raadsel. Voor de club is het wel een zwaar schadegeval, want één paneel kost al snel 250 euro. “We kunnen ons echt niet inbeelden dat we vijanden hebben dus het waarom is voor ons een groot vraagteken”, zegt voorzitter Bart D’Haene.

De verantwoordelijke voor de supporters Paul Felix kwam donderdagmorgen aan de velden van FC Gierle en schrok zich een hoedje. Rondom het veld waren een heleboel reclamepanelen verdwenen. Alles samen bleek het om niet minder dan veertig exemplaren te gaan. “We vragen ons echt af wie zich hier in godsnaam mee bezighoudt”, zucht een verbouwereerde voorzitter Bart D’Haene. “Ik kan me moeilijk inbeelden dat je iets anders kunt doen met die panelen dan ze te gebruiken waarvoor ze dienen. Volgens mij hebben we als club ook niet meteen vijanden die ons daarmee pijn willen doen. We staan echt voor een raadsel.”

Duizenden euro’s

Rond het veld staan nu nog wel enkele panelen, maar alles samen zijn er toch een veertigtal verdwenen. “Het zijn kwaliteitsvolle panelen die toch al snel zo'n 150 euro per stuk kosten”, zegt Bart D’Haene. “De materiële schade voor ons als club is dus redelijk groot. Het is ook afwachten of de verzekering wel tussenbeide komt. We hebben in het verleden al wel eens een inbraak meegemaakt, maar dan was het puur om het geld en wat frisdrank en snoepgoed te doen uit de kantine. Ook bij andere clubs hoor je wel eens meer over inbraken, maar het stelen van reclamepanelen en dan nog wel veertig hadden we toch nog nooit gehoord. We dachten eerst misschien dat we ze nog in de buurt zouden vinden en dat het mogelijk om vandalenstreken ging, maar dat bleek uiteindelijk ook niet het geval te zijn. Het enige wat we nog hebben teruggevonden, zijn wat vijzen.”

Geen getuigen

De kans dat de panelen ooit nog opduiken, lijkt eerder klein. Veel getuigen zijn er ook niet. “Onze velden liggen nogal afgelegen aan Poeyelheide”, zegt Bart D’Haene. “Woensdagavond is er nog training geweest, maar rond 22 uur is daar waarschijnlijk de laatste van onze ploeg wel vertrokken. Toen was er in elk geval nog niets aan de hand, dus we vermoeden dat ze gewacht hebben tot iedereen weg was of dat ze in de loop van de nacht zijn gepasseerd. De daders moeten in elk geval een tijdje in de weer geweest zijn, want de panelen zijn met stevige vijzen verankerd. En de daders moeten ook een grote bestelwagen of aanhangwagen bij gehad hebben want anders krijg je de panelen ook niet vervoerd." De club heeft in elk geval klacht ingediend bij de politie. “Misschien dat er via ANPR-camera’s in de buurt iets gezien is? Of door camerabeelden van anderen ? We kunnen alleen maar hopen.”