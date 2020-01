Delen Kabienstraat en Hoeksken worden definitief enkelrichting Toon Verheijen

15 januari 2020

14u23 2 Lille De gemeente wil twee proefopstellingen rond éénrichtingsverkeer aan Hoeksken en in de Kabienstraat definitief maken. De twee projecten werden na een evaluatie als positief ervaren.

Hoeksen werd in 2016 al gedeeltelijk enkelrichting vanaf de Rechtestraat tot aan de in- en uitrit van de parking naast het gemeentehuis voor het verkeer dat vanuit de Rechtestraat. De maatregel werd genomen om het verkeer in goede banen te leiden tijdens de bouwwerken aan het nieuwe gemeentehuis. De ‘proefopstelling’ werd uiteindelijk positief geëvalueerd dat de enkelrichting nu definitief wordt gemaakt.

Kabienstraat

Hetzelfde gebeurt ook met de Kabienstraat. Daar werd in april vorig jaar de straat enkelrichting gemaakt ter hoogte van Het Trapleerke. Er werd ook een fietsstraat van gemaakt tussen de Wasserijstraat en de Wechelsebaan en er kwam een stilstaan- en parkeervbod aan de kant van de school tussen Heidebloemstraat en de ingang van de school. De proefopstelling werd positief geëvalueerd door de bewoners, de schooldirectie en de mobilliteitscommissie en daarom worden de maatregelen nu definitief ingevoerd.