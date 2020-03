Deel bewoners van caravanpark Siësta mogen uiteindelijk toch blijven: “We willen niemand op straat zetten” Toon Verheijen

28 maart 2020

12u30 0 Lille Een deel van de (tijdelijke) bewoners van caravanpark Siësta krijgt uiteindelijk tot maandag de tijd om naar een andere verblijfplaats te gaan. Voor een twintigtal maakt de gemeente een uitzondering en zij mogen wel blijven. De gemeente moest over gaan tot de ontruiming omdat de coronamaatregelen van de regering voorzien in een algemene sluiting van alle campings.

Paul Ilegems uit Antwerpen begrijpt het allemaal niet. Afgelopen vrijdag kreeg zijn stiefdochter en haar vriend te horen dat ze per direct het caravanpark Siësta moesten verlaten. “Haar officieel adres is bij ons en uiteraard kunnen ze hier terecht, maar we hebben zelf toch al wat lichte symptomen die op corona kunnen wijzen. Is het dan de moment om de regels tot in het kleinste detail toe te passen? Het lijkt me niet de moment om administratief alle puntjes op de i te zetten en honderden mensen de straat op te sturen. Ik dacht net dat het de bedoeling was om dat te vermijden.”

Controle

Uiteindelijk kunnen de stiefdochter en haar vriend toch blijven. “We hebben vrijdag een hele dag samengezeten met het OCMW, de dienst Burgerzaken en de voorzitter van het Bijzonder Comité om te bekijken welke mensen er nu effectief geen andere oplossing hebben”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “In principe mag je er blijven als je er staat ingeschreven, maar dat bleek buiten één geval bij niemand zo te zijn. Natuurlijk sturen we niet zomaar iemand de straat op, maar de regels worden ook niet zomaar opgelegd en die moeten we volgen. Van de 48 mensen die er vrijdag waren, mogen er nu uiteindelijk ongeveer de helft toch blijven. De andere helft krijgt van ons tot maandag om alsnog de camping te verlaten. We willen hen dit weekend de tijd geven om alles te regelen. Voor anderen hebben we de uitzondering gemaakt bijvoorbeeld omdat ze aan het verbouwen zijn of omdat het mensen zijn die eigenlijk in het buitenland wonen en nu dus niet terug mogen naar hun land.”

Noodwoning

De burgemeester stond de uitzonderingen ook deels toe omdat ze niet alle noodwoningen in de gemeente wil bezetten. “We hebben eigenlijk nog maar één echte noodwoning en die wil ik vrijhouden voor het geval er echt ergens een ramp voordoet en bijvoorbeeld een gezin door een brand zonder woning komt te zitten”, zegt Marleen Peeters. “In elk geval: maandag gaan we opnieuw een controle doen. Hopelijk is dan ook daar alles in orde zoals de camping van de Lilse Bergen die volledig toe is en De Brem waar ook nog een viertal bewoners mogen blijven omdat ze echt geen andere oplossing hebben.”

Vogelspinnen

Günther Staes en zijn vriendin Savanne moeten noodgedwongen vertrekken. Inclusief de tientallen vogelspinnen die Günther als hobby houdt. “Wij zijn zelf onze woning aan het verbouwen in Zoersel en hadden tijdelijk onze domicilie gezet bij de moeder van mijn vriendin in Beerse”, vertelt Günther. “We waren naar de camping getrokken om elk toch nog een beetje onze privacy te hebben. Maar nu kunnen we dus niet anders en moeten we bij mijn schoonmoeder gaan verblijven. Ik begrijp het allemaal niet. We zaten zelf al anderhalve week gewoon binnen. We zijn één keer buiten geweest om naar de winkel te gaan. Ik hoop van harte dat mijn schoonmoeder niets overkomt omdat wij nu naar daar moeten.”

Hongarije

Raymond Moons (61), Maria Sels (57) en hun zoon Arne (21) mogen wel blijven. Ze wonen al een tiental jaar in Hongarije, maar waren eind december naar hier gekomen om de feestdagen door te brengen. “Ondertussen overleed ook onze oudste zoon in januari, een broer van mijn man heeft kanker en een andere heeft een zware hartoperatie ondergaan. We willen er voor hen zijn. En we mogen trouwens sowieso niet terug naar Hongarije want de grenzen zijn gesloten. Ik hoop een beetje dat de rust stilaan wat weerkeert, want het is echt wel genoeg geweest. Je krijgt op deze manier ook niet echt de kans om het verdriet een plaats te geven.”

Rust

De uitbaters van het caravanpark zijn blij dat de rust stilaan kan weerkeren. “We hebben nu een lijst gekregen van de gemeente met de bewoners die uiteindelijk mogelijk blijven”, vertellen Mark van Ringelenstijn en zijn partner Mariska Pille. “We zijn eerlijk gezegd wel wat geschrokken van de hele heisa en over de manier waarop het allemaal gecommuniceerd is. Maar we zijn blij dat er een oplossing uit de bus is gekomen en dat de onzekerheid is verdwenen voor onze gasten. We hopen nu vooral dat de rust kan weerkeren. Al blijf ik nog altijd niet goed begrijpen waarom verblijfparken ook moeten sluiten.”