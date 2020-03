Dealer betrapt op Sunrise Festival: “Toevallig 59 xtc-pillen gevonden op festivalterrein” Jef Van Nooten

06 maart 2020

06 maart 2020

11u22 0 Lille Een 25-jarige man uit Merksplas moest zich vrijdagochtend voor de rechtbank in Turnhout verantwoorden voor drugshandel. Hij werd op het Sunrise Festival betrapt met 59 xtc-pillen. "Toevallig gevonden op het festivalterrein", is zijn excuus.

Een securityagent hoorde de 25-jarige F.S. uit Merksplas op het terrein van het Sunrise Festival op de Lilse Bergen praten over xtc-pillen. Even later zag hij hoe de man een xtc-pil aan een andere festivalganger gaf. Bij een controle bleek F.S. in het bezit te zijn van 59 xtc-pillen.

Jackpot

Het openbaar ministerie vordert een gevangenisstraf van 18 maanden. F.S. hoopt op een opschorting van straf. “Ik heb die pillen gevonden op het festivalterrein”, vertelde hij aan de rechter Willewijn Verhoeve. Zij vond het een mager excuus. “Als u zoveel xtc-pillen vindt, moet u toch door hebben dat het illegaal is. Dan moet je ze laten liggen of aan de politie geven. Of dacht u misschien dat u de jackpot had gevonden?”

Vrienden

De twintiger uit Merksplas ontkent dat hij de pillen voor groot geld wilde verkopen. “Nadat ik ze gevonden heb, wilde ik ze uitdelen aan vrienden.”

Stommiteit

Zijn advocaat het een grote stommiteit. “Maar de feiten dateren van 2018. Hij heeft in die periode fouten gemaakt, maar vandaag zit hier een totaal ander persoon. Het is niet gepast om hem twee jaar later nog zo zwaar te straffen.”

Vonnis op 3 april.