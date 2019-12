De Lilse Bergen wordt provinciaal recreatiedomein Toon Verheijen

11 december 2019

21u33 0 Lille De provincie Antwerpen is binnenkort een provinciaal recreatiedomein over. De exploitatie van de Lilse Bergen komt immers in handen van de provincie. Er is zelfs al een investeringsplan van zo’n anderhalf miljoen euro. De gemeente wordt volledig eigenaar van de gronden.

De exploitatie van de Lilse Bergen is momenteel voor de helft in handen van IOK, dertig procent van de provincie en twintig procent van de gemeente Lille. IOK zou nu de gronden van de hand doen waardoor de gemeente Lille volledig eigenaar wordt, maar de exploitatie van het domein zou dan weer voor honderd procent in handen van de provincie komen. “Daar gaan we dus ook volop op inzetten in ons meerjarenplan”, zeggen schepen Luc De Backer (Groen) en burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “Omdat we grondeigenaar worden, blijven we toch een belangrijke voet tussen de deur hebben. Het mag dan ook duidelijk zijn dat we ook op de Lilse Bergen volop zullen inzetten.”

Investeringen

De provincie is ook volop bezig met het vastleggen van de budgetten voor de volgende jaren. Zo zou er voor de Lilse Bergen jaarlijks 400.000 euro uitgetrokken worden om de boel draaiende te houden. De provincie wil ook meteen 1,5 miljoen euro investeren. Die komt bovenop de investeringen die al gepland waren in een nieuwe speeltuin en de uitbreiding van kampeerplaatsen voor auto’s van 500.000 euro. De nieuwe investeringen zouden dan vooral gedaan worden in de horecagebouwen. Evenementen als de Krawatencross, Sunrise en de Titan Run kunnen ook blijven bestaan.