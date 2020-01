De Crawaett verkozen tot ‘Gouverneur van La Trappe’ Toon Verheijen

31 januari 2020

Een ‘Mystery Guest’ bracht de voorbije maanden een bezoek aan verschillende cafés in Vlaanderen om te kijken of ze voldeden aan de eisen en de voorwaarden om de titel van ‘Gourverneurschap van La Trappe’ te mogen dragen. Een Gouverneur is een brasserie of café waar trappistenbieren worden geschonken op een gepaste manier en met de juiste aandacht. “Op deze manier tonen wij onze passie voor al de trappistenbieren en zijn onze klanten gegarandeerd van een goede behandeling en presentatie van hun bieren”, zegt Peter Van Glabbeek van De Crawaett. “Wij mochten uitzonderlijk en uniek La Trappe Isi’dor Special Edition 2019 van de tap aanbieden aan onze klanten. Naast dit tapbier bieden wij als Gouverneurs ook steeds 5 andere Trappisten van La Trappe aan net als een zevental andere Trappistbieren.