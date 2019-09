De Crawaett is erelid van ‘Orde van de Sikaru’ Toon Verheijen

24 september 2019

18u20 6 Lille Staminée De Crawaett mag zich voortaan erelid noemen van de Orde van de Sikaru. Dat is een groepering van commerciële vertegenwoordigers van regionale brouwerijen. Hun doel is om Belgische speciaalbieren te promoten.

Ze doen dit door de aandacht te vestigen op horecazaken waar het serveren van deze Belgische bieren uitmuntend is. Sikaru verwijst naar de naam die zesduizend jaar geleden gebruikt werd voor het eerste bier dat gebrouwen werd in Irak.

“We waren samen me café In ’t Geniep de enige twee genomineerden in de provincie Antwerpen”, vertellen Peter en Nadine van De Crawaett. “De voorbije twee jaar werden een dertigtal cafés bekroond en nu zijn er in heel Vlaanderen nog eens tien bijgekomen. Na het behalen van het Gouverneurschap van de La Trappen bieren zijn wij heel tevreden en trots met deze erkenning want op deze manier weten onze klanten dat wij vakbekwaam onze bieren behandelen en schenken.”