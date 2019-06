Dak van turnzaal Brulens instabiel: gemeente laat hal voorlopig sluiten Toon Verheijen

05 juni 2019

20u03 3 Lille Burgemeester Marleen Peeters (N-VA) heeft woensdagavond met onmiddellijke ingang de turnzaal Brulens in Gierle laten sluiten. Uit een stabiliteitsstudie bleek het dak overvloedige regenval niet meer aan te kunnen. De gemeente bekijkt nu welke maatregelen er nodig zijn.

Turnkring De Giertjes moest normaal woensdagavond trainen in de sporthal, maar de clubverantwoordelijken kregen woensdagnamiddag een telefoontje van de gemeente dat ze de trainingen moesten afzeggen, want de sporthal mocht woensdagavond de deuren niet openen. “Er was recent een verslag van de brandweer gekomen en daarop beslisten we al om een stabiliteitsstudie te laten uitvoeren”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “We kregen die resultaten dinsdag aan en woensdag werden ze toegelicht. Daaruit blijkt dat het draagvermogen van het dak enkel volledig onbelast honderd procent veilig is. Dus zonder overvloedige regen of sneeuw is er geen probleem, maar bij hevige regenval is dat wel het geval. Als er te veel regenwater blijft staan komt de stevigheid en dus de veiligheid in het gedrang. Met de Kempense weersvoorspellingen wilden we dus geen enkel risico nemen.”

De burgemeester benadrukt dat de turnzaal zeker niet op instorten staat, maar beseft wel dat er op korte en lange termijn maatregelen genomen moeten worden. Op korte termijn wordt er bijvoorbeeld gedacht aan het aanbrengen van spuwers om regenwater zeer snel van het dak te laten stromen.