Culturele of informatieve avond? Huur eens de kapel of het gemeentehuis Toon Verheijen

03 januari 2020

Verengingen en organisaties uit Lille kunnen voortaan de kapel in de basisschool van Gierle afhuren of zelfs de refter en de inkomhal van het gemeentehuis. In de kapel kan je zowel de beneden- als de bovenverdieping afhuren. De kapel van de gemeentelijke basisschool werd in 2019 nog volledig gerestaureerd. Wie de ruimtes wil afhuren, moet wel rekening houden met een aantal voorwaarden. De activiteiten moeten telkens een cultureel of informatief karakter hebben. De refter en de inkomhal kunnen enkel gehuurd worden door Lilse ondernemers en de activiteiten moeten rechtstreeks gelinkt zijn aan de handelsactiviteit van de ondernemer. Het volledige reglement is terug te vinden op de website van de gemeente.