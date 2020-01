Caravanpark Siësta krijgt erkenning als ‘charmecamping’: “Blijven investeren om de mooiste camping van de Kempen te worden” Toon Verheijen

08 januari 2020

12u46 0 Lille Caravanpark Siësta voegt zich bij het selecte groepje van vijf Belgische campings die de titel ‘charmecamping’ mogen dragen. De erkenning gaat uit van een Nederlandse organisatie. Voor eigenaar Mark van Ringelenstijn een mooie bekroning nadat hij twee jaar geleden de zaak overnam. “We wilden binnen vijf jaar de mooiste camping van de Kempen worden”, zegt Mark.

Verscholen in de groene bossen van Lille ligt al enkele decennia het caravanpark Siësta. Twee jaar geleden namen Mark Ringelenstijn en zijn partner Mariska de camping over en lieten er een nieuwe wind waaien. De investeringen werpen nu hun vruchten af, want Caravanpark Siësta heeft de titel van ‘charmecamping’. Ze zijn daarmee de eerste in de Kempen en nog maar de vijfde in héél België. “Kunnen genieten van een sfeervolle en vooral rustige campingvakantie. Dat is een van de hoofdvereisten om een charmecamping te worden”, zegt Mark Ringelenstijn. “Natuur is ook een belangrijk aspect net als de uitstraling, de gastvrijheid en de goed verzorgde kampeerplaatsen voor mobilhomes, stacaravans en safaritenten. Vooral ook de rust is belangrijk. Geen zwemparadijs, geen disco en bingo-avonden, maar vooral genieten van de stilte.”

Ambities

Mark Ringelenstijn sprak twee jaar geleden – met enige Nederlandse bescheidenheid – de ambitie uit om de mooiste camping van de Kempen te worden. “Dat we dan al na twee jaar deze erkenning krijgen, doet ons enorm veel deugd”, aldus de campinguitbater. “We hebben de voorbije twee jaar ook heel wat aangepast. Zo kwam er gratis wifi, werd de verlichting vervangen door ledverlichting en ook het volledige groen is onder handen genomen. De gebruikers van onze camping weten dat te waarderen. Twee jaar geleden waren er nog dertig lege standplaatsen voor stacaravans. Nu moeten we al met een wachtlijst werken. Onlangs hebben we ook onze tapasbar La Cantina geopend en is er een vereniging actief die geregeld iets organiseert.”

Plannen

De uitbaters willen echter niet stilstaan en hebben nog plannen voor de toekomst. “Er komen onder meer nieuwe stacaravans die we gaan verhuren en ook het aantal safaritenten gaan we optrekken, want zo zijn er maar twee”, zegt Ringelenstijn. “De camping moet naar nog een hoger niveau. Daarom zijn we ook gesloten tussen december en maart. Dat is een bewuste keuze omdat heel wat campings toch te maken krijgen met problemen door de seizoensarbeiders die er dan verblijven. Die wilden we vermijden.”

Alle kampeerplaatsen in het domein van zeven hectare zijn minimaal 100 vierkante meter groot inclusief parkeerplaats. Elektriciteit, WiFi en water zijn ook voorzien. Er is een verwarmd sanitairblok met WC’s en gratis douches, wasmachine en droger en gratis WiFi. Voor de kinderen zijn er verschillende speeltoestellen.