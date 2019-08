Caravan gaat in vlammen op: gemeente zoekt onderdak voor bewoners Jef Van Nooten

14 augustus 2019

11u03 4 Lille Aan De Willaart in Poederlee (Lille) is woensdagvoormiddag brand uitgebroken in een caravan. Die ging daarbij volledig in vlammen op.

De caravan stond achteraan de tuin van een woning gestald, naast een tuinberging. De caravan werd tijdelijk bewoond door de ouders of grootouders van de bewoners van het huis. Zij hebben recent een appartement gekocht in het centrum van Lille. In afwachting dat ze daar kunnen intrekken, woonden ze in de caravan. Nu ze door de brand hun tijdelijke woonst verloren hebben, zoekt het gemeentebestuur naar een oplossing. Mogelijk krijgen ze tijdelijk een noodwoning toegewezen.

Op het moment dat het vuur werd opgemerkt, was er niemand in de buurt van de caravan. Het is daardoor nog onduidelijk wat precies de oorzaak is voor de brand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen metershoog uit de caravan. De brandweer slaagde er net op tijd in op twee gasflessen van de vlammen te redden. De caravan zelf raakte totaal verwoest.