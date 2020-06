Café Den Toerist heropent zonder biljarttafels: “Goed nagedacht tijdens de sluiting, en we kiezen nu voluit voor ons eigen concept. Dagschotels, bitterballen en videe van de oma” Toon Verheijen

10 juni 2020

14u25 0 Lille Melanie Janssen (28) uit Sint-Antonius Zoersel heeft café Den Toerist in Wechelderzande eindelijk kunnen heropenen. Voor de vaste klanten was het wel even schrikken, want de biljarttafels zijn verdwenen. In de plaats kwamen enkele eettafeltjes. “We hebben voor corona geprobeerd om de twee te combineren, maar dat bleek toch niet ideaal.” Mooi detail: de oma maakt de videe en de bitterballen.

Café Den Toerist is zeker aan de binnenkant nog echt een ouderwets dorpscafé. Een houten plafond, houten lambriseringen en een toog die nog meer dan die naam waard is. Een toog waar je rustig aan kan gaan zitten - als het zou mogen - en zelfs de krant kan lezen. Banken met leren zitvlakken, de hele gelagzaal rond. En tot voor de coronacrisis stonden er ook nog twee biljarttafels. Maar die zijn nu verdwenen. “Ik nam de zaak in het najaar van vorig jaar over”, vertelt Melanie Janssen (28). “We hebben toen de combinatie geprobeerd tussen het concept van een eenvoudige dagschotel, fingerfood en kleine gerechten én de biljarttafels, maar dat bleek toch niet echt te lukken. Tijdens de verplichte sluiting hebben we veel kunnen nadenken en hebben we de knoop doorgehakt. Op zich geen gemakkelijke beslissing want die biljarts die staan hier al ‘eeuwen’, maar ik ben 28 en had toch een ander concept voor ogen en daar willen we nu voluit voor gaan.”

Het was vorig jaar echt tijd om mijn droom waar te maken en dan kwam die coronasluiting echt wel als een bittere pil. De eerste dagen of weken kan je jezelf nog wel wat bezighouden, maar dan begint het toch te knagen Melanie Janssen

Grootmoeder

Door de biljarts weg te doen, heeft Melanie bijna evenveel zitplaatsen als voor de coronacrisis, maar uiteraard zijn de barkrukken voorlopig wel verdwenen. De eerste openingsdag zat het café binnen en buiten al aardig vol. “We hebben tijdens de crisis ook al gewerkt met afhaal en daar is super goed op gereageerd”, vertelt Melanie. “De kaart in de zaak is vrij eenvoudig. Een dagschotel zoals bijvoorbeeld biefstuk-friet, videe op grootmoeders wijze, een spaghetti, een soepje of fingerfood om te delen. Vooral die videe en de bitterballen zijn toch wel uniek, want die worden door mijn grootmoeder gemaakt. Zij woont bij mij in en ze stond erop absoluut iets te willen doen voor de opening van de zaak vorig jaar. Ze had toen al bitterballetjes gemaakt die ik niet echt op de kaart zette, maar af en toe aan de vaste klanten gaf. De reacties waren echter zo positief dat we ze maar op de kaart hebben gezet (lacht).”

Tripel

De biljarttafels mogen dan wel verdwenen zijn, dat andere speciale aan Den Tourist is wel gebleven: de Wechelse Tripel. “Die blijft erop staan, want die hoort hier écht natuurlijk”, knipoogt Dorien. “Die kent echt iedereen.” De uitbaatster is ook vooral blij dat ze haar ultieme droom kan verder zetten na haar studies aan het VTI Spijker, zes jaar voor Haute Cookure in Malle en twee jaar Tati Coffee in Turnhout. “Het was vorig jaar echt tijd om mijn droom waar te maken en dan kwam die coronasluiting echt wel als een bittere pil. De eerste dagen of weken kan je jezelf nog wel wat bezighouden, maar dan begint het toch te knagen. Vooral als je dat heerlijke weer zag. Maar ach, we klagen niet en gaan nu voor een héél goede zomer, toch?”