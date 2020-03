Buurtwerkingen krijgen ‘buurtbudget’ om het aangenamer en leuker te maken in de wijk Toon Verheijen

10 maart 2020

13u30 0 Lille De gemeente Lille start met het project ‘buurtbabbels’. Buurten kunnen in de toekomst een budget krijgen om enkele dingen te realiseren die het in de wijk aangenamer maken.

“Met het project ‘buurtbudget’ willen we elk jaar een of meerdere buurten een budget ter beschikking stellen om hun buurt aangenamer te maken”, zegt schepen Chiel Danckers (Groen). “We denken dan bijvoorbeeld aan zitbankjes of bomen of het organiseren van leuke buurtactiviteiten. De invulling laten we meebepalen door de inwoners van de buurt zelf. Daarom starten we telkens met een buurtbabbel. Alle buurtbewoners zijn uitgenodigd voor een gezellige avond waarbij iedereen zijn of haar ideeën mag geven.”

De aftrap wordt gegeven op 11 maart in de buurt Molenpad in Gierle.