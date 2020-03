Buurten krijgen 15.000 euro om het aangenamer te maken Toon Verheijen

12 maart 2020

06u56 0 Lille De verschillende wijken zullen in de toekomst zo’n 15.000 euro ter beschikking krijgen om hun buurt wat aangenamer te maken. De aftrap werd woensdagavond gegeven in het Molenpad in Gierle.

Burgerbegrotingen of wijkbudgetten beginnen op verschillende plaatsen in Vlaanderen doorgang te vinden en ook de gemeente Lille springt mee op de kar. De wijken krijgen er wel een fors budget, want er wordt 15.000 euro per wijk uitgetrokken. “Het is wel belangrijk dat een keuze die gemaakt wordt een grote gedragenheid heeft in de wijk”, zegt schepen Chiel Danckers (Groen). “Maar we laten de keuze dus echt wel aan hen. Ze krijgen een bedrag en ze kiezen zelf hoe ze ermee aan de slag gaan.”

Een honderdtal bewoners van het Molenpad in Gierle woonde de eerste buurtvergadering bij. “We plannen een volgende bijeenkomst in april en zullen weer bij alle bewoners een flyer in de brievenbus steken. Op dat moment kunnen ze dan hun ideeën op tafel leggen. We trachten deze legislatuur in elk dorp met twee buurten een mooi traject te doorlopen.