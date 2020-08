Buurtbewoners willen dat spooroverweg weer wordt opengesteld: “Nu moeten we omrijden langs een padje in slechte staat en waar maar plaats is voor één auto” Wouter Demuynck

30 augustus 2020

18u52 2 Lille Enkele buurtbewoners van Heerle in Poederlee (Lille) zijn er niet over te spreken dat de nabijgelegen spooroverweg sinds kort afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer. Daardoor moeten ze zo’n twee kilometer omrijden op een weg die daarop volgens hen niet voorzien is. Ze vrezen ook dat de hulpdiensten nu nog moeilijker hun weg doorheen Heerle zullen vinden.

Lille telt twee spooroverwegen en die bevinden zich allebei aan Heerle in Poederlee. Een daarvan, spooroverweg 75 vlakbij Hulzen, is sinds enkele dagen afgesloten voor autoverkeer. Enkel wandelaars en fietsers kunnen er nog langs. Het gaat om een proefopstelling van één jaar, op termijn komt er mogelijk een fietstunnel. Infrabel wil immers zoveel mogelijk overwegen vervangen door een brug, tunnel, parallelweg of fietspad.

Enkele buurtbewoners van Heerle zijn de proefopstelling echter liever kwijt dan rijk. Zij startten een petitie op om het gemeentebestuur aan te manen de beslissing terug te draaien. Intussen telt de petitie een dertigtal handtekeningen.

Omrijden

“We moeten nu omrijden langs een padje dat zich in slechte staat bevindt, dat geen verlichting heeft en waar maar plaats is voor één auto. Je kan er elkaar niet passeren. Dat maakt het ook gevaarlijk voor de wandelaars en de fietsers die er komen. Tegenliggers zie je bovendien nauwelijks komen. De weg naar de andere spooroverweg is eveneens veel te smal voor tweerichtingsverkeer”, zegt buurtbewoonster Liliane Van Looy.

“Ik woon zo’n 200 meter van de spooroverweg. Door de afsluiting moet ik twee kilometer omrijden. Ook de ambulance en brandweer zullen verder moeten omrijden. Alvorens de brandweer mijn chalet heeft gevonden bij een brand, schiet er niets meer van over. Op voorhand zijn we ook niet bevraagd door het gemeentebestuur, er heeft enkel een aankondiging gestaan in het infoboekje.”

Metingen

Schepen van Mobiliteit Luc De Backer (Groen) heeft begrip voor de bezorgdheden van de buurtbewoners. “We snappen dat dit jammer is voor de omwonenden. We hebben respect voor hun bezorgdheden. Het is zo dat Infrabel in Vlaanderen binnen nu en 30 jaar alle overwegen wil sluiten. Infrabel wilde beide spooroverwegen in Heerle sluiten, maar dat zagen we niet zitten aangezien dat toch een heel grote impact zou hebben”, aldus de schepen.

“Daarom hebben we er heel hard voor gepleit om ze niet allebei te sluiten. Na metingen en tellingen is er besloten om deze overweg te sluiten. Wij hebben toestemming moeten geven, maar je voelt ook wel de druk vanuit Infrabel. Als het aan ons had gelegen, had de spooroverweg gewoon open gebleven.”

Autoluwe route

Komt er nog eens bij dat de provincie Antwerpen plannen heeft met het tracé van spooroverweg 75. “Er is voor deze opstelling gekozen omdat het een fietsroute is. Bovendien is de provincie bezig met de aanleg van autoluwe routes. De fietsroute van Herentals naar Turnhout zou ook op dit tracé passeren. Daardoor was er ook vanuit de provincie de vraag om de overweg om te vormen.”

Na een half jaar zal er een eerste evaluatie volgen van de proefopstelling. “Via een bewonersbrief zal iedereen op papier of online hun bevindingen kunnen melden. Daar wordt echt wel rekening mee gehouden. In het verleden hebben we op die manier al enkele zaken teruggedraaid of voor andere maatregelen gekozen.”