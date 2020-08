Buurtbewoners verrassen Charel en Martha voor 70ste huwelijksverjaardag Toon Verheijen

06 augustus 2020

10u20 1 Lille Martha Bockx (94) en Johannes Van Gorp (97) waren woensdag exact 70 jaar getrouwd en dachten dat dat door corona onopgemerkt voorbij zou gaan. Maar dat was buiten de buren gerekend. Die onthaalden hen samen met de familie op een warm applaus met enkele kleine geschenken in de hand. Ook burgemeester Marleen Peeters (N-VA) bracht het koppel een bezoek.



Johannes, beter gekend als 'Charel’, en Martha naderen beiden stilaan de kaap van de 100 jaar, maar ze wonen nog altijd alleen in hun huisje in de Eigenaarstraat. Exact 70 jaar geleden, op 5 augustus 1950, stapten ze in het huwelijksbootje. Omdat die huwelijksverjaardag uniek is, wilden de familie en de buren dat niet zomaar voorbij laten gaan en gingen ze woensdagavond stiekem allemaal aan de voordeur staan om het koppel te verrassen op een erg warm applaus. “Ja maar zeg, nu kan ik jullie niets aanbieden”, lachten Martha en Johannes. “We zijn ontzettend blij dat jullie aan ons gedacht hebben. Heel leuk.”

Martha en Johannes deden nog heel veel zelf, maar door corona is het sociale leven toch een beetje stilgevallen voor hen, daarom dat het applaus dubbel plezier deed. “We zijn enorm trots op hen”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “70 jaar getrouwd zijn komt niet heel veel voor. Ik hoop dat we hen kunnen plezieren met de cadeaucheques en een bloemetje. En als heel de coronacrisis achter de rug is, gaan we toch nog eens een glaasje drinken samen met hen.”