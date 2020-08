Brandweerzone Taxandria trekt met ‘roadshow’ door Lille en deelgemeenten Toon Verheijen

18 augustus 2020

De brandweerzone Taxandria gaat op 12 september een ‘roadshow’ organiseren door de verschillende deeldorpen van Lille. Die komt er omdat er binnen enkele jaren een brandweerkazerne komt en de brandweerzone wil de inwoners van Lille, Poederlee, Wechelderzande en Gierle warm maken voor een job bij de brandweer. De roadshow bestaat uit enkele brandweerwagens, een groep vrijwilligers en kapitein Johan Lambregts die alle vragen zal beantwoorden. De roadshow start om 11 uur aan de oude jongensschool aan de Vlimmersebaan in Wechelderzande en trekt daarna naar het gemeentehuis in de Rechtestraat voor Lille en Poederlee en om 15 uur aan de molen In Stormen Sterk in Gierle.