Brandweer rukt uit voor smeulende dakisolatie Toon Verheijen

14 mei 2020

16u04 0

De brandweerzone Taxandria werd donderdagmiddag opgetrommeld voor een dakbrand in de Ursulinenstraat in Gierle. De isolatie onder het dak was beginnen te smeulen door vermoedelijk een elektrische storing aan de zonnepanelen. Er was wel wat rookontwikkeling, maar er was uiteindelijk geen vuur. De schade bleef beperkt.