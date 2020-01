Brandkast, geld en juwelen gestolen bij drie inbraken in Lille Jef Van Nooten

17 januari 2020

13u47 1

Dieven hebben donderdag ingebroken in een huis aan de Boskapelstraat in Lille. De bewoners ontdekten donderdagavond rond 19.30 uur dat een slaapkamerraam was geforceerd. De daders doorzochten de woning en maakten juwelen buit. Later op de avond kwam ook een inbraak in de Pater Verlindenstraat in Lille aan het licht. Hier geraakten de dieven binnen door het keukenraam open te breken. Ze gingen aan de haal met geld en juwelen.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd ook nog ingebroken bij de firma Delidis aan Brulens in Lille. De daders gingen ervandoor met een brandkast.