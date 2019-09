Brandje in bedrijfshal zorgt voor rookontwikkeling Wouter Demuynck

10 september 2019

20u32

Bij het schoonmaakbedrijf Boons Bockx op de Wechelsebaan in Lille is dinsdagavond een brandje uitgebroken in de bedrijfshal nadat een industrieel stopcontact vuur had gevat.

Door de brand viel de elektriciteit in het bedrijf uit en ontstond er een grote rookontwikkeling. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen en het gebouw te verluchten.