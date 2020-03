Brand in leegstaand café De Wissel Toon Verheijen

13 maart 2020

17u25 3 Lille De hulpdiensten werden vrijdagnamiddag opgeroepen voor een brand in het leegstaande café De Wissel aan de Poederleeseweg.

Door vermoedelijk een kortsluiting was er brand ontstaan in het plafond. Het was een buurman die een luide knal had gehoord en de brandweer had verwittigd. De schade bleef al bij al beperkt. Er vielen geen gewonden.