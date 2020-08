Bosbrandje snel geblust Wouter Demuynck

10 augustus 2020

Aan de Herentalsesteenweg in Poederlee (Lille) werd maandagmiddag rond 12.45 uur een bosbrand gemeld. Aangezien de brandweer snel ter plaatse was, bleef de omvang van de brand beperkt. Er ging zo’n 20 vierkante meter in vlammen op.