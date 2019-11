Bonifaas Mellaerts (92) eerste ereburger van Lille Toon Verheijen

05 november 2019

17u37 1

De gemeente heeft Bonifaas Mellaerts (92) uit Gierle de titel van ereburger van Lille gegeven. Hij is daarmee de eerste die die titel krijgt. Bonifaas Mellaerts was gewapend weerstander tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij verzamelde inlichtingen over de Duitse troepenbewegingen en bracht verschillende geallieerde piloten in veiligheid. “Als blijk van respect en uit dankbaarheid voor zijn uitzonderlijke inzet voor onze gemeente heeft hij de titel ‘Ereburger van Lille’ gekregen”, aldus burgemeester Marleen Peeters (N-VA).