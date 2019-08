Biermarkt van De Crawaett laat meer dan 120 bieren proeven Toon Verheijen

04 augustus 2019

19u51 1 Lille Staminée De Crawaett lokte zondagnamiddag heel wat bezoekers voor de achtste editie van de Lilse Biermarkt.

Bezoekers kwamen uiteraard voor het nieuwe bier van het café zelf, TT tot de vijfde macht, maar er was wel nog meer te proeven. Ook het Poeyels Mottenbier, Brouwerij Leysen en de mannen van Bizonbier uit Beerse stonden er met een standje. “Heel wat klanten vroegen de voorbije dagen al het bier TT, maar ik wilde het toch speciaal voor zondag houden”, knipoogt cafébaas Peter Van Glabbeek. “De eerste reacties waren positief. Een frisse tripel die lekker doordrinkt en zeker niet te hoppig smaakt.” Ook de mannen van het Bizonbier uit Beerse stonden er met een bier dat ze zelf ontwikkelden en ondertussen bij brouwerij Het Nest laten brouwen. “We zijn er een aantal jaren geleden mee begonnen als collega’s van het bijzonder onderwijs in Beerse”, vertellen Bart Lauvrys en Mark Canfyn. “Vandaar ook onze naam Bizon. Ondertussen zitten we aan 3.000 liter per een jaar. Daar zijn we meer dan tevreden mee, want uiteindelijk moet het een hobby blijven.”