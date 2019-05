Bib van Wechelderzande sluit eind juni: “Te weinig bezoekers én vaste biliothecaris gaat op pensioen” Toon Verheijen

21 mei 2019

15u04 1 Lille De gemeente sluit eind juni definitief de deuren van de uitleenpost van de bib in Hof d’Intere. Ze kreeg nog nauwelijks bezoekers over de vloer. De trouwzaal verhuist naar Huize Goetschalckx, zodat het kasteel helemaal leeg komt te staan. “We bekijken nu welke toekomst we het kasteel, het park en de oude pastorie kunnen geven”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA).

De bibliotheek van Wechelderzande telde de voorbije jaren steeds minder bezoekers. In 2018 waren er nog maar 47 bezoekers, die regelmatig een boek kwamen uitlenen. Dat resulteerde in 7.200 ontleningen op een totaal van 180.000 in héél de gemeente. Bovendien gaat de vaste bibliotheekmedewerker in Wechelderzande dit jaar op pensioen.

“We hebben alles op een rijtje gezet en moeten tot de conclusie komen dat een nieuwe medewerker aanwerven niet te verantwoorden is”, zegt schepen van Bibliotheek Tom Kersemans (N-VA). “De kosten zouden te hoog zijn in vergelijking met het aantal uitleningen. Ook de schoolkinderen van Wechelderzande kiezen al langer om naar de hoofbibliotheek van Lille te gaan omdat het aanbod daar groter is.”

Verwaarlozing

Met het sluiten van de bibliotheek en de latere verhuis van de trouwzaal naar Huize Goetschalkcx, komt het hele kasteel leeg te staan. De gemeente wil nu nagaan welke toekomst het kasteel en het park errond kan krijgen.

“Hof d’Intere staat al vele jaren grotendeels leeg en dat stoort ons al jaren”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “Het vorige bestuur heeft het helemaal laten verkommeren. Nu het helemaal leeg komt te staan, willen we een oplossing zoeken die de inwoners van Wechelderzande ten goede komt.”

Horeca

De gemeente benadrukt dat het niet zelf voor een invulling gaat zorgen. “We willen wel eigenaar blijven, het is immers ons erfgoed”, zegt Peeters. “We zullen voor de invulling binnenkort een marktbevraging doen. We denken bijvoorbeeld aan een horecazaak met vergaderzalen en receptieruimtes. Een speeltuin in het park behoort uiteraard ook tot de opties. We zullen er trouwens ook onze 11 juli-viering organiseren dit jaar.”

Kandidaten zullen er wel rekening mee moeten houden dat er geen lift in het gebouw is en dat het moeilijk toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Boekenverkoop

De vaste bezoekers van de bibliotheek in Wechelderzande zijn ondertussen al op de hoogte gebracht. “Iedereen kan nog boeken ontlenen in Wechelderzande tot en met zondag 30 juni”, zegt Tom Kersemans. “Geleende materialen kun je na 30 juni enkel in de bib van Lille inleveren. Er is een inleverschuif die je dag en nacht kan gebruiken. Je bibliotheekkaart blijft geldig. Een deel van de boeken verhuist naar de hoofdbib in Lille. De overige boeken verkoopt de gemeente op donderdag 11 juli in de oude bib van Wechelderzande.”