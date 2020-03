Bewoners verjagen inbrekers Jef Van Nooten

30 maart 2020

10u42 1

Bewoners uit Lichtaartseweg in Lille hebben zondagavond rond 22.20 uur een inbraak verijdeld.

De bewoners lagen al in bed toen ze gestommel aan de achterdeur hoorden. “Ze hebben binnen in huis lawaai gemaakt om de inbrekers af te schrikken”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie in Turnhout. “Enkele politieploegen hebben nog gepatrouilleerd in de buurt, maar zonder resultaat.”

De daders hadden de inbraakpoging wellicht vooraf al voorbereid. “Zondagmiddag hadden de bewoners al gemerkt dat een deel van de omheining stuk was geknipt.”