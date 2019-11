Bewoner ontdekt inbraak bij thuiskomst van vakantie Jef Van Nooten

04 november 2019

Aan Bergsken in Lille ontdekte een bewoner zondagavond dat er was ingebroken in de woning. Wanneer de inbraak precies heeft plaats gevonden, is niet duidelijk want de bewoner was net twee weken op vakantie geweest. De daders stalen geld en juwelen uit de woning.