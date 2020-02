Betrapte dealer op Sunrise krijgt zestien maanden cel Toon Verheijen

24 februari 2020

15u36 1 Lille Een 27-jarige Genkenaar is door de correctionele rechtbank in Turnhout veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien maanden met uitstel. Hij moet ook nog een boete betalen van 8.000 euro.

De man uit Genk was vorige zomer op ‘uitstap' naar het dancefestival Sunrise op de Lilse Bergen. Toen de man door de politie gecontroleerd werd, had hij een kleine hoeveelheid speed op zak en in zijn auto lagen nog eens vijftig zakjes met xtc-pillen. Nadien werd bij een huiszoeking thuis nog een zak met meer dan 500 xtc-pillen aangetroffen. En de sms-berichten in het gsm-toestel van de man wezen ook op een drugsverkoop. Naast de voorwaardelijke gevangenisstraf moet de man ook nog 8.000 euro boete betalen waarvan 6.000 euro met uitstel.