Bestuurder camionette belandt met hoofd tegen voorruit na ongeval Jurgen Geyselings

18 augustus 2019

Op het kruispunt van de Valvekenstraat en de Wechelbaan in Lille is iets voor zondagmiddag een ongeval gebeurd. Er vond een aanrijding plaats tussen een camionette en een personenwagen. De bestuurder van de camionette kwam door de knal met zijn hoofd tegen de voorruit terecht en werd lichtgewond naar het ziekenhuis in Herentals gebracht.