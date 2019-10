Bestuurder belandt met wagen in berm van E34 Toon Verheijen

27 oktober 2019

De bestuurder van een Porsche is zondag in de zijberm van de E34 beland net voorde uitrit ter hoogte van Wechelderzande. De man was vermoedelijk onwel geworden waardoor hij de controle over zijn voertuig was verloren. De man is voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.