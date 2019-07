Bestuurder (36) zwaargewond na frontale botsing Wouter Demuynck

09 juli 2019

Op de Wechelsebaan in Lille botsten dinsdagochtend om 6.27 uur een personenwagen en bestelwagen frontaal op elkaar. De bestuurder van de personenwagen, V.S. (36), werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Drie passagiers in de bestelwagen raakten lichtgewond.