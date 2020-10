Bestuurder (29) zwaargewond na klap tegen boom Jef Van Nooten

07 oktober 2020

Een 29-jarige man uit Vosselaar is woensdagochtend rond 3.15 uur zwaargewond geraakt in de Kloosterstraat in Gierle (Lille). Het slachtoffer, V.S. verloor de controle over het stuur van zijn wagen. De auto reed daardoor tegen een boom. De klap was zo hevig dat het motorblok uit de auto werd geslingerd. De brandweer moest de bestuurder uit het wrak bevrijden. Hij is met zware verwondingen naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht.