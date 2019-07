Beklimming van Mont Ventoux levert 4.193 euro op voor vzw Beyond the Moon Wouter Demuynck

07 juli 2019

22u37 0 Lille De fietsende vrienden Deborah, Eric, Nadia en Joke hebben eind juni het mooie bedrag van 4.193 euro bijeen gefietst door de 1.909 meter hoge Mont Ventoux te beklimmen. De opbrengst gaat naar de vzw Beyond The Moon, dat zich inzet voor minderbedeelde families met een ernstig ziek kind.

In februari 2019 smeedden Deborah Geentjens en haar broer Eric, beiden mede-zaakvoerders van Garage Special in Wechelderzande, het plan om de Mont Ventoux te beklimmen ten voordele van een goed doel. Deborah vond de weg naar Beyond the Moon, een vzw opgericht in 2005 die zich inzet voor minderbedeelde families met een ernstig ziek kind. Dankzij Beyond the Moon kunnen gezinnen genieten van een kosteloze en kindvriendelijke vakantie op maat van de noden van het zieke kind, ver weg van ziekenhuizen en behandelingen.

Garage Special steunt al vele jaren diverse waardevolle projecten in de buurt van Lille en omgeving. “We krijgen jaarlijks heel veel aanvragen, maar dit jaar hebben wij zelf voor één goed doel gekozen dat ons nauw aan het hart ligt,” aldus Deborah. Samen met haar broer Eric en fietsvriendinnen Nadia Perdieus en Joke Hoes beslisten ze om deel te nemen aan het jaarlijkse fietsevenement ‘Mon Ventoux’ van Sporta. Het was de tweede editie voor Deborah, die erop stond dat ze met z’n allen de Beyond the Moon-wieleroutfit zouden dragen om het goede doel in de kijker te rijden. Ze lieten hun inspanningen sponsoren en schonken de integrale opbrengst aan de vzw.

Klanten, leveranciers, vrienden, familie en kennissen toonden massaal hun steun. “Deze actie heeft heel veel emoties, hoop, liefde en solidariteit teweeg gebracht. De mensen stortten massaal en gaven ons vleugels, kracht en doorzettingsvermogen. We zijn erg dankbaar en trots dat we samen 4.193 euro kunnen overhandigen aan Beyond the Moon. Onze betrokkenheid is groot, want we mogen zelf een gezin aandragen dat beantwoordt aan de selectiecriteria voor een kosteloze Beyond the Moon-gezinsvakantie. Nadien ontvangen we feedback opdat we weten wat er met het geld is gerealiseerd. Dat is een transparante en tastbare aanpak die ons meteen aansprak”, aldus Deborah.

“We zijn enorm dankbaar voor dit initiatief van Deborah & co en voor de steun van zoveel mensen. Respect voor de inzet van deze vier enthousiaste fietsers. Als goed doel zorgen we ervoor dat het resultaat van hun steun kortbij huis zichtbaar is. Daarom kan een gezin met een ernstig ziek kind uit Lille of omgeving zich aanmelden via onze website of via de behandelende arts”, aldus Pascale Somers, bezielster van Beyond the Moon.