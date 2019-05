Bal Populaire roept de hulp in van inwoners van Gierle: “Mooie oude foto’s over de geschiedenis van ons dorp” Toon Verheijen

30 mei 2019

16u50 0 Lille De zomer moet nog beginnen, maar in Gierle tellen ze al af naar eind augustus want dan staat de twintigste editie van het jaarlijkse dorpsfestival Bal Populaire op de agenda. Er staan onder meer optredens van Sandrine, Sandra Kim en de Guy Swinnen Band op het programma. Maar de organisatie is vooral op zoek naar oude foto’s over Gierle en doet een oproep om massaal oude beelden te mailen naar expogiel@gmail.com.

Het begon twintig jaar geleden als een feestje op zaterdag, maar twee decennia later is Bal Populaire uitgegroeid tot een vierdaags festival. “Voor die twintigste editie wilden we toch iets extra doen”, vertellen Piet Daneels en oud-gemeentesecretaris Guy Keunen. “We gaan in De Schuur een expo opbouwen met oude foto’s en oude objecten van bijvoorbeeld de brandweer en Peeters Govers. Beelden waar iedereen wel wat over weet of net niet weet. Daarnaast willen we in het straatbeeld oude dorpsgezichten weer tot leven brengen. Verdwenen cafés, buurtwinkels of woonplaatsen van bekende mensen. De foto’s zouden we dan op de bestaande gevels hangen. De bedoeling is dat we dan een wandeling van een viertal kilometers uitstippelen. Mogelijk kunnen die beelden enkele maanden blijven langen zodat iedereen de kans krijgt die wandeling eens te doen.”

Nathalia

Maar om het project te doen de slagen, heeft de organisatie wel de hulp nodig van de inwoners van Gierle. “Hopelijk krijgen we een massa oude beelden toegestuurd”, knipoogt Guy Keunen. “Liefst digitaal, maar desnoods scannen we ze zelf wel in. We zijn ook in het bijzonder op zoek naar één foto: die van de allereerste editie van Bal Populaire met de coverband Secret Me. Ze hadden toen een gastzangeresje bij dat voor de eerste keer op een podium stond : Nathalia.”

Guy Swinnen Band

Het festival wordt afgetrapt op donderdag 22 augustus met een filmavond. Dit jaar werd gekozen voor Girl. De toog is al geopend om 20 uur. De film start zelf om 21 uur. Op vrijdag staat de Guy Swinnen Band op het programma en Moodcollector voor de afterparty. De zaterdag is dan het Bal Populaire op zich met al vanaf 16 uur heel wat randanimatie voor de kinderen zoals voorstellingen van de circusschool Locorotondo, de zusjes Grimm en Coupe du Compress, een kapsalon dat enkel met compressors werkt. Voor de muziek zorgen de XL Band bijgestaan door Sandrine en Sandra Kim. “we willen daarmee onze eurosongfestivallink in ere houden”, lacht Piet Daneels. De sponsors worden die zaterdag tussen 17 en 20 uur ook even in de watten gelegd tijdens ‘Bal Support’ dit keer in de B&B Stillant. De twintigste editie wordt op zondag 25 augustus afgesloten met The New Fools.