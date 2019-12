Auto botst met tractor: bestuurder gewond Jef Van Nooten

03 december 2019

14u43 0

Op het kruispunt van de Kerkstraat met de Rechtestraat in Lille zijn maandagavond een auto en een landbouwvoertuig op elkaar gebotst. De bestuurder van de wagen is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis in Herentals gebracht.