Asfalteringswerken op Turnhoutsebaan Toon Verheijen

12 juni 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat op donderdag 13 en vrijdag 14 juni het wegdek van de Turnhoutsebaan vernieuwen. Het gaat om het gedeelte tussen de Schoorstraat en de Rooienkapel. Tijdens deze werken kan het doorgaand verkeer in beide richtingen blijven rijden met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Rooienkapel is tijdelijk enkel bereikbaar via de Schoorstraat.