Alleenstaande 70-plussers krijgen telefoontje van de gemeente Toon Verheijen

01 april 2020

19u19 0 Lille Alleenstaande 70-plussers krijgen vanaf donderdag een telefoontje van medewerkers van de gemeente. Ze informeren naar de toestand van de mensen en proberen ook te polsen of ze geen hulp nodig hebben. Burgemeester Marleen Peeters (N-VA) heeft ook een videoboodschap laten verspreiden om de inwoners van Lille te bedanken, maar ook om te benadrukkend dat de regels nog altijd gevolgd moeten worden.

Vanaf donderdag telefoneren medewerkers van de gemeente Lille naar alle alleenstaande 70-plussers in hun gemeente. Ze informeren naar de gezondheid van de mensen, peilen of er behoefte is aan praktische hulp en doen een babbeltje met wie er nood aan heeft. “De vragen om praktische hulp koppelt de gemeente aan de vrijwilligers die zich aanboden via het platform Lille Helpt”, zegt schepen Griet Verheyen (N-VA). “Wie na drie telefoontjes nog niet heeft opgenomen, krijgt een brief in de bus of een bezoekje van een maatschappelijk werker.”



Risicogroep

Schepen van Vrijwilligers Griet Verheyen zegt dat de telefoontjes echt wel bewust gepleegd worden. “In de eerste plaats willen we nagaan of onze senioren hulp nodig hebben. Zij zijn een risicogroep en komen daarom best zo weinig mogelijk buiten. Als zij hulp nodig hebben met bijvoorbeeld naar de winkel gaan of hun hond uitlaten, contacteren we een vrijwilliger via ons hulpplatform. Het is ook belangrijk dat onze senioren niet vereenzamen. Zij zitten de hele dag alleen thuis, een babbeltje via telefoon kan al veel doen. Ook daar zijn we voor.” In totaal zullen de medewerkers van de gemeente bijna 1000 mensen opbellen.