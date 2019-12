400.000 keer bedankt, beste lezers uit Lille! Toon Verheijen

31 december 2019

08u32 0 Lille Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebt u, beste lezer uit Lille, flink aan meegeholpen. De artikels die we afgelopen jaar schreven over Lille zijn meer dan 400.000 keer gelezen. Onze oprechte dank daarvoor.

Gierle toonde dit jaar het grootste hart voor de Warmste Week met al sinds de zomer heel wat acties in de kader van Giel voor Moeders. De tunrzaal De Brulens die te kampen kreeg met instabiliteit van het dak begin dit jaar beroerde blijkbaar het dorp. Net als de plannen van Tom Bastiaens en Wanda Verdonck in Poederlee. Zij willen het Vriendenbos vorm geven. Lille is duidelijk een warme gemeente want ook de acties van De Crawaett for Life waren een succes..

Beste lezer, een fijn 2020 toegewenst. Wij beloven u opnieuw een mix aan leuke, spannende, indringende verhalen uit uw buurt, in uw buurt.